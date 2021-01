Chiellini: “Gennaio bel mese, dobbiamo continuare così. La Samp non è solo un muro ma anche qualità” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato a Sky nel pre partita di Sampdoria-Juve. Queste le sue parole sulla partita: “Stiamo tutti bene, ma ogni 3 giorni siamo in campo e lo dobbiamo dimostrare. Oggi è difficile, conosciamo bene la Sampdoria. E’ una prova di maturità e continuità. Abbiamo fatto un bel mese di Gennaio, ma se vogliamo ambire allo Scudetto dobbiamo dimostrarlo in queste partite”. Sulla Sampdoria e il suo allenatore: “Ranieri ha idee chiare, e la squadra lo segue bene. Non sono solo un muro, ma anche qualità sulle fasce”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Il capitano della Juventus, Giorgio, ha parlato a Sky nel pre partita didoria-Juve. Queste le sue parole sulla partita: “Stiamo tutti bene, ma ogni 3 giorni siamo in campo e lodimostrare. Oggi è difficile, conosciamo bene ladoria. E’ una prova di maturità e continuità. Abbiamo fatto un beldi, ma se vogliamo ambire allo Scudettodimostrarlo in queste partite”. Sulladoria e il suo allenatore: “Ranieri ha idee chiare, e la squadra lo segue bene. Non sonoun, masulle fasce”. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

