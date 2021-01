Catania, Raffaele: “Monopoli in salute, servirà grande gara” (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico del Catania Peppe Raffalele presenta in sala stampa il match di domani contro il Monopoli. "Settimana movimentata tra rumors di mercato e infortuni ma abbiamo lavorato bene. Sono consapevole che domani sarà dura contro una squadra in salute che ha messo in difficoltà chiunque. Dobbiamo essere bravi a fare una gara importante e servirà dare qualcosa in più. Golfo e Di Piazza sono arrivati adesso ma se serviranno li manderò in campo e sono sicuro che sono motivatissimi. Di Piazza ha fatto una scelta ben precisa e la rispettiamo ma sa bene che qui bisogna dare il massimo perchè io non faccio sconti a nessuno. Tutti i nuovi arrivati che si sono integrati e questo è un fattore positivo. Abbiamo due partite in tre giorni e ci sarà spazio per tutti". ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 30 gennaio 2021) Il tecnico delPeppe Raffalele presenta in sala stampa il match di domani contro il. "Settimana movimentata tra rumors di mercato e infortuni ma abbiamo lavorato bene. Sono consapevole che domani sarà dura contro una squadra inche ha messo in difficoltà chiunque. Dobbiamo essere bravi a fare unaimportante edare qualcosa in più. Golfo e Di Piazza sono arrivati adesso ma se serviranno li manderò in campo e sono sicuro che sono motivatissimi. Di Piazza ha fatto una scelta ben precisa e la rispettiamo ma sa bene che qui bisogna dare il massimo perchè io non faccio sconti a nessuno. Tutti i nuovi arrivati che si sono integrati e questo è un fattore positivo. Abbiamo due partite in tre giorni e ci sarà spazio per tutti". ITA Sport Press.

