Ardea | troppi contagi alla scuola media Virgilio | la Asl la chiude per 2 settimane

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 30 gennaio 2021) La Asl RM6 ha disposto la chiusura del plesso di via Laurentina della, ad. La causa sarebbero i numerosi casi di coronavirus che, nelle ultime, si sono registrati tra alunni e docenti. I, quindi, hanno portatochiusura dell’intero istituto per 2, ovvero dal 1 al 14 febbraio. Le lezioni in presenza riprenderanno lunedì 15 febbraio, salvo diverse indicazioni. Il Sindaco Mario Savarese ha sottolineato come sia necessario adottare comportamenti responsabili e ogni tipo di precauzione. “Invitiamo tutti – commenta il Sindaco – in particolare le famiglie dei ragazzi, a non abbassare la guardia. Troppo spesso assistiamo a capannelli di persone, presumibilmente genitori e ...