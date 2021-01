Appalti e servizi pilotati: divieto di dimora per il sindaco di Casal Velino (Di sabato 30 gennaio 2021) Casal Velino, compleanno per i 100 anni di 'Nonna Maria' 1 gennaio 2021 Abusi edilizi a Casal Velino, linea dura del Parco: via libera alla demolizione 22 gennaio 2021 Bufera giudiziaria al Comune di ... Leggi su salernotoday (Di sabato 30 gennaio 2021), compleanno per i 100 anni di 'Nonna Maria' 1 gennaio 2021 Abusi edilizi a, linea dura del Parco: via libera alla demolizione 22 gennaio 2021 Bufera giudiziaria al Comune di ...

Marlinxy1 : RT @fpcgilromalazio: ?? Appalti AMA: altra ondata di licenziamenti, in 150 a rischio. ?? Altro taglio delle risorse, altra riduzione dei se… - antonioamantini : RT @fpcgilromalazio: ?? Appalti AMA: altra ondata di licenziamenti, in 150 a rischio. ?? Altro taglio delle risorse, altra riduzione dei se… - GiancarloCencia : RT @fpcgilromalazio: ?? Appalti AMA: altra ondata di licenziamenti, in 150 a rischio. ?? Altro taglio delle risorse, altra riduzione dei se… - salernotoday : Appalti e servizi pilotati: divieto di dimora per il sindaco di Casal Velino - settvvallo : ??Casal Velino, appalti e servizi pilotati: nei guai la sindaca Silvia Pisapia -