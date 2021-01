Affondo del Papa contro i conservatori: "Chi non segue il Concilio è fuori dalla Chiesa" (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Non negoziare il Concilio e avviare un percorso sinodale nella Chiesa italiana. Papa Francesco, ricevendo l'Ufficio Catechistico nazionale della Cei, è diretto e molto chiaro. Nel suo forte discorso con ampie aggiunte a braccio lancia un monito ai conservatori: occorre mettersi in linea con il Concilio altrimenti si è fuori dalla Chiesa. Il Concilio non è negoziabile "Il Concilio è magistero della Chiesa. O tu stai con la Chiesa e pertanto segui il Concilio, e se tu non segui il Concilio o tu l'interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la Chiesa". "Dobbiamo in questo punto essere esigenti, severi - ha aggiunto senza ... Leggi su agi (Di sabato 30 gennaio 2021) AGI - Non negoziare ile avviare un percorso sinodale nellaitaliana.Francesco, ricevendo l'Ufficio Catechistico nazionale della Cei, è diretto e molto chiaro. Nel suo forte discorso con ampie aggiunte a braccio lancia un monito ai: occorre mettersi in linea con ilaltrimenti si è. Ilnon è negoziabile "Ilè magistero della. O tu stai con lae pertanto segui il, e se tu non segui ilo tu l'interpreti a modo tuo, come vuoi tu, tu non stai con la". "Dobbiamo in questo punto essere esigenti, severi - ha aggiunto senza ...

