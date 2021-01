5 consigli della nonna per sbarazzarti dei cattivi odori in casa in modo semplice (Di sabato 30 gennaio 2021) Avete delle difficoltà a sbarazzarvi della puzza e dei cattivi odori che si formano nella vostra cucina? Non preoccupatevi, perché grazie ad alcuni consigli “della nonna”, potrete benissimo risolvere il problema in quattro e quattr’otto. Ecco per voi 5 suggerimenti con cui, sicuramente, risolverete tutti i vostri problemi relativi ai cattivi odori in casa, vi bastano alcuni ingredienti naturali e qualche minuto. 1. Usando l’aceto bianco Questo prodotto è perfetto per la pulizia della casa. Se volete assorbire odori come quello dei cibi fritti o del pesce dovrete semplicemente: – Preparare una pentola e riempirla con dell’aceto bianco. – Mettetela sul fornello e ... Leggi su virali.video (Di sabato 30 gennaio 2021) Avete delle difficoltà a sbarazzarvipuzza e deiche si formano nella vostra cucina? Non preoccupatevi, perché grazie ad alcuni”, potrete benissimo risolvere il problema in quattro e quattr’otto. Ecco per voi 5 suggerimenti con cui, sicuramente, risolverete tutti i vostri problemi relativi aiin, vi bastano alcuni ingredienti naturali e qualche minuto. 1. Usando l’aceto bianco Questo prodotto è perfetto per la pulizia. Se volete assorbirecome quello dei cibi fritti o del pesce dovretemente: – Preparare una pentola e riempirla con dell’aceto bianco. – Mettetela sul fornello e ...

_Carabinieri_ : Due donne sono state arrestate dai #Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini mentre derubavano una signora in atte… - mauriziocappon : RT @_Carabinieri_: Due donne sono state arrestate dai #Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini mentre derubavano una signora in attesa de… - antonie85321896 : RT @_Carabinieri_: Due donne sono state arrestate dai #Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini mentre derubavano una signora in attesa de… - Stellainciel : RT @_Carabinieri_: Due donne sono state arrestate dai #Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini mentre derubavano una signora in attesa de… - FormeMetan : RT @ANSA_Lifestyle: Come evitare i pericoli nascosti nei social e apprenderne l’utilizzo consapevole? Ecco i consigli della Polizia postale… -