TuttoAndroid : Xiaomi aggiorna le policy sulla privacy rendendole più chiare - GizChinait : #XIAOMI aggiorna l'app Meteo con la qualità dell'aria | Download #MIUI - infoitscienza : Xiaomi aggiorna launcher, super wallpaper e galleria della MIUI: ecco le novità - SimoneGironi : Ing.Gironi Xiaomi aggiorna launcher, super wallpaper e galleria della MIUI: ecco le novità - TuttoAndroid : Xiaomi aggiorna launcher, super wallpaper e galleria della MIUI: ecco le novità -

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi aggiorna

ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Android della sua app Mi Home , quella utile a gestire tutti i dispositivi domotici connessi in casa. L'update apporta una novità che ...Mi A2 Lite entra nel suo ultimo anno di aggiornamenti. Nonostante non riceverà più major release di Android, che rimarrà alla versione 10, saranno comunque garantiti gli update di sicurezza per ...Xiaomi aggiorna le proprie policy sulla privacy, facendo maggiore chiarezza sul trattamento dei dati personali degli utenti.Le novità introdotte nella nuova versione della BMC Automated Mainframe Intelligence permetteranno di migliorare la produttività e garantiranno una maggior sicurezza informatica, oltre a favorire i De ...