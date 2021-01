Tutor docenti neoassunti 2020 21 | aperto ambiente INDIRE Compiti | funzioni e retribuzione Le FAQ

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Periodo di formazione e prova per ie per quelli che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s.-2021 Approfondiamo il ruolo determinante del docente, che affianca l'insegnante nel percorso del primo anno condi supervisione professionale.l'a loro dedicato. L'articolo .

robyfio88 : @GregPignataro @GianfrancoFeeni @HuffPostItalia Nella scuola spesso si sono capovolti i ruoli, i docenti più giovan… - IngMeccTorVer : RT @unitorvergata: Partecipa alla nuova edizione digitale di #PorteAperte di #unitorvergata: Entra nelle Teams Room per incontrare i docent… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutor docenti

Orizzonte Scuola

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Al via il primo corso italiano per il patentino di allenatore di portieri. Si tratta di un percorso formativo strutturato a livello europeo e dedicato in maniera specifica agli ...(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Al via il primo corso italiano per il patentino di allenatore di portieri. Si tratta di un percorso formativo strutturato a livello europeo e dedicato in maniera specifica agli ...