"Temiamo una terza ondata, ma non possiamo prevedere nulla", spiega D'Ippolito dello Spallanzani (Di venerdì 29 gennaio 2021) L'occasione era la presentazione di un libro ('Il senso dell'insieme'), presentato stamane all'Istituto romano Lazzaro Spallanzani. Per l'occasione, nel corso del suo intervento, il direttore scientifico Giuseppe D'Ippolito è stato chiamato a commentare la situazione contagi: "Temiamo tutti la terza ondata di Covid-19" ha dovuto ammettere l'esperto, "come fu con la Spagnola. Il virus fa il suo mestiere e cerca di riadattarsi. Se aumenta il numero di persone colpite, ci saranno anche più decessi. Se però ci sarà una nuova ondata, non può prevederlo nessuno e io non la palla di vetro – ha tenuto a rimarcare D'Ippolito – Forse siamo ancora nella seconda ondata e non sappiamo se siamo alla fine della curva, il mini lockdown di Natale ha funzionato e gli ...

