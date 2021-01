Selvaggia Roma e Matteo Salvini: lo scambio sospetto di like (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è chi ancora con malinconica nostalgia non ha dimenticato quella funzione di Instagram che qualche anno fa permetteva di andare a farsi propriamente i fatti degli altri. Una funzione che permetteva di sbirciare senza troppi problemi l’agire degli altri. Tolta la funzione tuttavia è ancora possibile “beccare” qualche like sospetto qua e là, avendo però molta più fortuna e meno “metodo” nell’osservare i diretti interessati. A tal proposito, sembra che proprio ciò sia accaduto a Matteo Salvini, “beccato” a mettere qualche like di troppo ad un altro volto noto della televisione, Selvaggia Roma. Salvini e i like a Selvaggia Roma Proprio così vien da dire che il leader della Lega sia stato ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) C’è chi ancora con malinconica nostalgia non ha dimenticato quella funzione di Instagram che qualche anno fa permetteva di andare a farsi propriamente i fatti degli altri. Una funzione che permetteva di sbirciare senza troppi problemi l’agire degli altri. Tolta la funzione tuttavia è ancora possibile “beccare” qualchequa e là, avendo però molta più fortuna e meno “metodo” nell’osservare i diretti interessati. A tal proposito, sembra che proprio ciò sia accaduto a, “beccato” a mettere qualchedi troppo ad un altro volto noto della televisione,e iProprio così vien da dire che il leader della Lega sia stato ...

etherealgraysxn : RT @GIuletta_21: MA VE LA IMMAGINATE VOI SELVAGGIA ROMA AD ASFALTARE GLORIA SUI SUOI PIPPONI DI 3 ORE?? IO ME LA IMMAGINO TIPO COSÌ : #tzv… - GIuletta_21 : MA VE LA IMMAGINATE VOI SELVAGGIA ROMA AD ASFALTARE GLORIA SUI SUOI PIPPONI DI 3 ORE?? IO ME LA IMMAGINO TIPO COSÌ… - Fragment_84 : L'importante è che i like non li abbia messi a Casalino, per il resto non vedo che razza di motivo ci sia per consi… - chiacoloo : Bello sí, comunque, il periodo in cui il nostro problema più grande era l’entrata di Selvaggia Roma, che poi effett… - DonnaGlamour : Matteo Salvini “spia” Selvaggia Roma? Quei like che non passano inosservati… -

Ultime Notizie dalla rete : Selvaggia Roma Matteo Salvini 'spia' Selvaggia Roma? Quei like che non passano inosservati...

Matteo Salvini e quei like misteriosi su Instagram a Selvaggia Roma. Cosa sta succedendo fra il politico e la showgirl? Nessun flirt in corso, almeno per il momento, fra Selvaggia Roma e Matteo Salvini ma soltanto un reciproco scambio di like che non è ...

Il debole di Matteo Salvini per Selvaggia Roma

... attualmente impegnato come tutti i suoi colleghi nella crisi di Governo, con una showgirl come Selvaggia Roma , diventata famosa (oltre che per l'indiscutibile avvenenza derivante dalle origini ...

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma tuona contro Dayane Mello: "Menefreghista e prepotente" ComingSoon.it Selvaggia Roma e Matteo Salvini: lo scambio sospetto di like

C’è chi ancora con malinconica nostalgia non ha dimenticato quella funzione di Instagram che qualche anno fa permetteva di andare a farsi propriamente i fatti degli altri. Una funzione che permetteva ...

Perché è scoppiata la bufera al Gf per questo pappagallo nella casa

Alda D'Eusanio varcherà la porta rossa nelle prossime ore, ma a destare preoccupazione è soprattutto l'arrivo del pappagallo. A farla finire nel mirino della associazioni animaliste è stata la scelta ...

Matteo Salvini e quei like misteriosi su Instagram a. Cosa sta succedendo fra il politico e la showgirl? Nessun flirt in corso, almeno per il momento, frae Matteo Salvini ma soltanto un reciproco scambio di like che non è ...... attualmente impegnato come tutti i suoi colleghi nella crisi di Governo, con una showgirl come, diventata famosa (oltre che per l'indiscutibile avvenenza derivante dalle origini ...C’è chi ancora con malinconica nostalgia non ha dimenticato quella funzione di Instagram che qualche anno fa permetteva di andare a farsi propriamente i fatti degli altri. Una funzione che permetteva ...Alda D'Eusanio varcherà la porta rossa nelle prossime ore, ma a destare preoccupazione è soprattutto l'arrivo del pappagallo. A farla finire nel mirino della associazioni animaliste è stata la scelta ...