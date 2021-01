"Se non sono degna mi butto, lo chiede l'apostolo di Dio": spunta un'altra sfida social (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mariangela Garofano "Vivere o morire". Questa l'assurda ultima sfida social, che ha portato una quindicenne romana sul terrazzo del proprio condominio per lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente la madre della regazza è arrivata in tempo per fermare la tragedia "Se sono degna di vivere non mi butto, altrimenti per rinascere devo farlo. Me lo ha detto l'apostolo di Dio”. Queste le agghiaccianti parole che una ragazza di soli quindici anni ha pronunciato davanti alla madre, che fortunatamente l’ha salvata da quella che ha tutti i connotati dell’ultima, terrificante, sfida che circola sui social. Ma cosa ha portato la ragazza a volersi buttare dal terrazzo del suo condominio? Erica, questo il nome di fantasia della 15enne che si legge su Il ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Mariangela Garofano "Vivere o morire". Questa l'assurda ultima, che ha portato una quindicenne romana sul terrazzo del proprio condominio per lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente la madre della regazza è arrivata in tempo per fermare la tragedia "Sedi vivere non mi, altrimenti per rinascere devo farlo. Me lo ha detto l'di Dio”. Queste le agghiaccianti parole che una ragazza di soli quindici anni ha pronunciato davanti alla madre, che fortunatamente l’ha salvata da quella che ha tutti i connotati dell’ultima, terrificante,che circola sui. Ma cosa ha portato la ragazza a volersi buttare dal terrazzo del suo condominio? Erica, questo il nome di fantasia della 15enne che si legge su Il ...

Pontifex_it : Le parole della Sacra Scrittura non sono state scritte per restare imprigionate sulla carta, ma per essere accolte… - CottarelliCPI : Non si può equiparare l’Ariston a uno studio TV (dove è comunque strano che si ammettano figuranti). Quindi avanti… - borghi_claudio : L'urgenza, la responsabilità, il fate presto, il non si può votare perchè bisogna fare presto... intanto sono andat… - giuliaxhoran : perché sono tutti bravi e io non so fare niente??? - wolvayn : il problema è che quando sono triste voglio solo ascoltare musica e non fare altro, non riesco a concentrarmi nello… -

Ultime Notizie dalla rete : non sono LeBron, senza Davis non è lo stesso: così i Lakers sono crollati a Detroit La Gazzetta dello Sport Missione OIM-UNHCR al confine nord-est: migliorare assistenza e protezione per chi arriva dalla rotta balcanica

Nel 2020 oltre 4.000 migranti e rifugiati sono giunti al confine nord-est italiano dopo aver percorso la rotta balcanica.

Il Tar del buon senso

Sul caos dei numeri del Covid-19 in Lombardia è tutto chiarito, ma il ricorso contro il provvedimento rimane per ora a ingolfare la giustizia. Contro ogni logica.

Nel 2020 oltre 4.000 migranti e rifugiati sono giunti al confine nord-est italiano dopo aver percorso la rotta balcanica.Sul caos dei numeri del Covid-19 in Lombardia è tutto chiarito, ma il ricorso contro il provvedimento rimane per ora a ingolfare la giustizia. Contro ogni logica.