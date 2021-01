Russia | parlamento approva estensione trattato Start con Usa

(Di venerdì 29 gennaio 2021) In, ilhato ufficialmente l’delcon gli Stati Uniti. Verrà formalizzato nei prossimi giorni. Ilrusso ha ufficialmenteto l’del. Si tratta di un accordo stipulato trae Stati Uniti che prevede una reciproca riduzione degli arsenali nucleari di entrambe le superpotenze. Il Cremlino L'articolo proviene da Inews.it.

CuocoDeNoaltri : @Moonlightshad1 Proprio lui che da ministro dell'interno e vincitore delle europee,si è alleato con Orban e andava… - orenove : Trovo scandaloso prendere soldi dalla Russia o dall'Arabo Saudita mentre si guida una forza politica italiana e si… - giu33liana : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione #BuoneNotizie #Russia #Putin chiede al Parlamento la proroga per altri cinque anni, d… - periodicodaily : Parlamento russo approva estensione del trattato New Start #Russia #NewSTART - Easyandy2 : @RaffaeleFerro7 @DM_Deluca E affari con l'Egitto. Peró i boicottaggi vengono chiesti solo verso Cina e Russia. Fors… -

Ultime Notizie dalla rete : Russia parlamento

In Russia, il parlamento ha approvato ufficialmente l'estensione del trattato Start con gli Stati Uniti su riduzione arsenali.Due notizie scuotono la Russia in questi giorni: le vibranti proteste in tutto il territorio contro l'arresto di Alexei Navalny e i problemi della polizia, nonostante le forti repressioni, a fermare i ...