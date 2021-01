Roma Osteria aperta a cena | in 7 sorpresi nel locale | multati clienti e gestori

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Continuano senza sosta i controlli della Polizia di Stato con l’apporto della PoliziaCapitale nella zona di Colombo. Un’, che serviva laa 7seduti all’interno in barba a tutte le restrizioni anti Covid, è stata chiusa.chiusa aI quotidiani controlli che i poliziotti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, effettuati nel territorio di loro competenza hanno portato alla chiusura per 5 giorni di un’che, contravvenendo alle recenti disposizioni anti-Covid, eraper. Al momento della verifica, fatta insieme ai colleghi del VIII Gruppo Tintoretto della PoliziaCapitale ed al personale del Reparto ...

