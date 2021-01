Rocco Schiavone 4 slitta in autunno? Le novità dai palinsesti di Rai2 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando andrà in onda Rocco Schiavone 4? Probabilmente non nei prossimi mesi. La fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, vede Marco Giallini nei panni di un burbero vicequestore romano trasferito dalla Capitale ad Aosta. In una città completamente nuova, diversa dalla sua assolata Roma, Schiavone è alle prese di volta in volta con un caso diverso. A consolarlo, il ricordo della moglie morta che gli appare come se fosse ancora viva. Le riprese di Rocco Schiavone 4 sono iniziate molto in ritardo e sono terminate lo scorso settembre. A causa della pandemia, il set ha aperto a marzo 2020 ma è stato chiuso subito dopo, riaprendo i lavori solo in piena estate. Sarà proprio questi ad aver inciso sulla messa in onda? Secondo quanto si apprende, la quarta stagione non sembra essere in ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 29 gennaio 2021) Quando andrà in onda4? Probabilmente non nei prossimi mesi. La fiction, tratta dai romanzi di Antonio Manzini, vede Marco Giallini nei panni di un burbero vicequestore romano trasferito dalla Capitale ad Aosta. In una città completamente nuova, diversa dalla sua assolata Roma,è alle prese di volta in volta con un caso diverso. A consolarlo, il ricordo della moglie morta che gli appare come se fosse ancora viva. Le riprese di4 sono iniziate molto in ritardo e sono terminate lo scorso settembre. A causa della pandemia, il set ha aperto a marzo 2020 ma è stato chiuso subito dopo, riaprendo i lavori solo in piena estate. Sarà proprio questi ad aver inciso sulla messa in onda? Secondo quanto si apprende, la quarta stagione non sembra essere in ...

asesraffa : @doluccia16 Il vice commissario Rocco Schiavone al secolo @marcogiallini direbbe E STI CAZZI NO? - AndreaBettoni74 : @luisaMononoke Seguito da un mecojoni con intonazione alla Rocco Schiavone immagino ?? - mickj210166 : @CodiceQ In questo caso sono d'accordo con Te... Come del resto per il 'Nome della rosa' (sia per il film che per l… - Dracouis : Rocco Schiavone mi sta sui coglioni - MauroMisantropo : @CodiceQ Quanto è vero, io questa neanche ho provato a vederla dopo l'immensa delusione di 'Rocco Schiavone' con Gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rocco Schiavone Rocco Schiavone 4 su Rai2 in autunno? Le novità dai palinsesti OptiMagazine Giorgio Panariello e Marco Giallini: arriva “Lui è peggio di me”

Giorgio Panariello e Marco Giallini sono la nuova coppia di Rai 3. Dal 4 febbraio, per quattro settimane, arriva sul piccolo schermo “Lui è peggio di me!”: nuovo show della rete nazionale incentrato s ...

“Lui è Peggio di Me”, dal 4 febbraio su Rai 3 lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini

"Lui è Peggio di Me", dal 4 febbraio su Rai 3 lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Uno show tutto da ridere con musica e grandi ospiti.

Giorgio Panariello e Marco Giallini sono la nuova coppia di Rai 3. Dal 4 febbraio, per quattro settimane, arriva sul piccolo schermo “Lui è peggio di me!”: nuovo show della rete nazionale incentrato s ..."Lui è Peggio di Me", dal 4 febbraio su Rai 3 lo show con Giorgio Panariello e Marco Giallini. Uno show tutto da ridere con musica e grandi ospiti.