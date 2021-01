Robert Kubica guarda ad un futuro nell’endurance in LMP2

Leggi su oasport

(Di venerdì 29 gennaio 2021), pilota di riserva di Alfa Romeo in F1, potrebbe intraprendere un programma inper la prossima stagione. Il polacco, impegnato a tempo pieno nel DTM 2020 con BMW, non sarà presente al via della prossima stagione della famosa categoria tedesca. Ricordiamo infatti che, dal 2021, il campionato teutonico affronterà una nuova sfida con un rivoluzionario cambio regolamentare con l’avvento delle GT3.esclude le auto GT, ritenute giustamente troppo lontane dalle monoposto di F1. L’alfiere dell’Alfa Romeo ha dichiarato in merito a ‘Motorsport.com’: “La categoria GT3 richiede un modo di guidare completamente diverso. Quando guido una F1 non ho molto tempo per ambientarmi. Salgo in macchina ogni due o tre mesi ed in pochi giri devo subito trovare il ritmo. Ho bisogno di adattarmi il più rapidamente ...