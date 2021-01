Regione Piemonte: il 4 maggio giornata in memoria del Grande Torino (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Giunta regionale del Piemonte ha istituito la giornata in memoria del Grande Torino. Sarà il 4 maggio, data simbolo della tragedia di Superga: “Il Grande Torino è stato fondamentale per la città, per l’Italia e gli italiani, per almeno due motivi, uno calcistico, che vede i granata come una delle squadre più forti nella storia del calcio, l’altro legato al periodo storico – si legge nel ddl che istituisce la ricorrenza – tanti italiani erano stati chiamati alle armi, avevano affrontato i disastri della guerra, e poi venne il Grande Torino, con i suoi cinque scudetti e con imprese sportive d’ogni genere: è stata una storia di rivalsa, di orgoglio e di gioia”. Soddisfatto l’assessore allo sport Fabrizio Ricca: “Sono ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) La Giunta regionale delha istituito laindel. Sarà il 4, data simbolo della tragedia di Superga: “Ilè stato fondamentale per la città, per l’Italia e gli italiani, per almeno due motivi, uno calcistico, che vede i granata come una delle squadre più forti nella storia del calcio, l’altro legato al periodo storico – si legge nel ddl che istituisce la ricorrenza – tanti italiani erano stati chiamati alle armi, avevano affrontato i disastri della guerra, e poi venne il, con i suoi cinque scudetti e con imprese sportive d’ogni genere: è stata una storia di rivalsa, di orgoglio e di gioia”. Soddisfatto l’assessore allo sport Fabrizio Ricca: “Sono ...

