Rassegna stampa, crisi in primo piano: in salita la strada del 'Conte ter' (Di venerdì 29 gennaio 2021) E' la crisi di governo, come prevedibile, ad aprire i quotidiani in edicola oggi, venerdì 29 gennaio. Renzi 'gela' Conte e il terzo mandato per il premier uscente è a forte rischio. Salgono, invece, le quotazioni di un mandato esplorativo.

