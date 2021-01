Quando riaprono palestre e piscine nel 2021? Cosa succede a gennaio, febbraio e marzo? (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante la crisi di governo, il Premier Conte è al lavoro assieme ai membri del governo sulle nuove restrizioni che partiranno dal 16 gennaio. Sono previste novità per quanto riguarda palestre e piscine? Potranno finalmente a riaprire? In base a quali condizioni? Non arrivano notizie confortanti, soprattutto dal ministro Speranza: “La situazione – ha dichiarato – non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata”. Pur essendoci stata qualche speranza in merito a una riapertura, le palestre terranno chiuse le loro porte anche dopo il 16 gennaio. Durante la riunione sulle nuove misure da prendere, il ministro Speranza ha affermato: “Confermiamo che anche tra zone gialle restano divieti di spostamento con le deroghe note. ... Leggi su sportface (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nonostante la crisi di governo, il Premier Conte è al lavoro assieme ai membri del governo sulle nuove restrizioni che partiranno dal 16. Sono previste novità per quanto riguarda? Potranno finalmente a riaprire? In base a quali condizioni? Non arrivano notizie confortanti, soprattutto dal ministro Speranza: “La situazione – ha dichiarato – non può essere sottovalutata. Lavoriamo insieme tempestivamente ad anticipare le restrizioni per evitare una nuova forte ondata”. Pur essendoci stata qualche speranza in merito a una riapertura, leterranno chiuse le loro porte anche dopo il 16. Durante la riunione sulle nuove misure da prendere, il ministro Speranza ha affermato: “Confermiamo che anche tra zone gialle restano divieti di spostamento con le deroghe note. ...

