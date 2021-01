Non è vero che secondo l’Oms «non è necessario indossare una mascherina» (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 29 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato due giorni prima su Telegra.ph e intitolato “OMS: NON è necessario indossare una maschera”. Nel testo si legge che il 22 gennaio 2021 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrebbe affermato «che non c’è motivo medico scientifico per una persona sana di indossare una maschera al di fuori di un ospedale». Nell’articolo si legge anche che l’Oms avrebbe ammesso che i test Pcr per individuare se una persona è positiva al nuovo coronavirus «producono enormi quantità di falsi positivi». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Durante la ... Leggi su facta.news (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il 29 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato due giorni prima su Telegra.ph e intitolato “OMS: NON èuna maschera”. Nel testo si legge che il 22 gennaio 2021 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) avrebbe affermato «che non c’è motivo medico scientifico per una persona sana diuna maschera al di fuori di un ospedale». Nell’articolo si legge anche cheavrebbe ammesso che i test Pcr per individuare se una persona è positiva al nuovo coronavirus «producono enormi quantità di falsi positivi». Questa notizia non trova riscontro in nessuna testata nazionale e internazionale e in nessun comunicato ufficiale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Si tratta quindi di una notizia frutto di fantasia. Durante la ...

fattoquotidiano : Recovery, la fake news di Salvini a La7: “E’ stato bocciato dall’Ue”. Floris: “Ma non è vero”. Poi il leghista dice… - borghi_claudio : @Casadileo1 Non c'è niente da fare, LAUTO è il marker del fesso. E' sempre più vero. Aspetti che vado a votare alla… - lucatelese : Caro, sei curioso: se scopri i falsi ciechi, sostieni che sia un errore la pensione di invalidità? È vero piuttosto… - gIassofwhiskeyy : oggi stata descritta come n4zi dei personaggi preferiti perché a quanto pare non me li devono toccare un po’ è vero - SilviaPrato1 : Metti la foto...nel contesto in cui si è svolto il fatto...guarda il video in cui è stata estrapolata la foto...ehh… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero F1, le macchine 2021 caleranno di prestazioni. Allison, Mercedes: «Non è vero che le regole sono uguali» Corriere della Sera Cook attacca duramente i social: dalla diffusione di teorie complottiste «rischio catastrofe sociale»

Il ceo di Apple non cita Facebook, ma il riferimento ai social il cui modello è basato su viralità e pubblicità è palese. L’azienda rilascia aggiornamenti sul trattamento dei dati personali ...

Gli architetti irpini non condividono le scelte del sindaco Gianluca Festa

La nota di Erminio Petecca, presidente Ordine Architetti Avellino: “Dopo aver assistito alla conferenza stampa del Sindaco di Avellino di ieri mattina sui progetti per la riqualificazione urbanistica ...

Il ceo di Apple non cita Facebook, ma il riferimento ai social il cui modello è basato su viralità e pubblicità è palese. L’azienda rilascia aggiornamenti sul trattamento dei dati personali ...La nota di Erminio Petecca, presidente Ordine Architetti Avellino: “Dopo aver assistito alla conferenza stampa del Sindaco di Avellino di ieri mattina sui progetti per la riqualificazione urbanistica ...