Nicolò Zenga | chi è il fratello maggiore di Andre e figlio di Walter Zenga

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021)è ildi, concorrente del GrandeVip 5. Il ragazzo è anchedell’ex portierone dell’Intere della conduttrice televisiva degli anni Ottanta Roberta Termali. Come ila, ancheè molto legato alla madre Roberta. Davvero problematico invece è rimasto il rapporto tra i due ex coniugi.è rimasto sempre lontano dal mondo dello spettacolo, almeno fino a quando ilnon ha partecipato al reality show per celebrities con la conduzione di Alfonso Signorini. Poco conosciuto prima di quel momento, ha ritenuto opportuno ...