NFL – I Panthers potrebbero tentare l’affondo per Deshaun Watson (Di venerdì 29 gennaio 2021) Deshaun Watson è sempre più al centro delle vicende del mercato di NFL. Il numero 4 dei Texans avrebbe, infatti, chiesto alla società di essere ceduto, nonostante l’estensione di contratto, da 160 milioni di dollari, firmata lo scorso agosto. Già da tempo, il quarterback aveva reso noto il suo malumore nei confronti della franchigia, in particolare in occasione dell’assunzione del nuovo General Manager Nick Caserio. Ora, la possibilità di un addio si fa sempre più concreta. Tra le franchigie interessate alla situazione, ci sono i Panthers, che, secondo Ian Rapoport, potrebbero tentare l’affondo e tentare di portare Watson a Charlotte. Perché i Panthers potrebbero essere un’ottima scelta per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 29 gennaio 2021)è sempre più al centro delle vicende del mercato di NFL. Il numero 4 dei Texans avrebbe, infatti, chiesto alla società di essere ceduto, nonostante l’estensione di contratto, da 160 milioni di dollari, firmata lo scorso agosto. Già da tempo, il quarterback aveva reso noto il suo malumore nei confronti della franchigia, in particolare in occasione dell’assunzione del nuovo General Manager Nick Caserio. Ora, la possibilità di un addio si fa sempre più concreta. Tra le franchigie interessate alla situazione, ci sono i, che, secondo Ian Rapoport,di portarea Charlotte. Perché iessere un’ottima scelta per ...

