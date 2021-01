Muore a 9 anni | è tra le vittime più giovani del Covid “Il mio cuore è spezzato”

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 29 gennaio 2021) “Quella notte aveva difficoltà a respirare. È stato trasportato in aereo in ospedale dove è stato posto su un ventilatore. Il medico ha detto che i suoi polmoni erano pieni di liquido e che il suo cervello si era gonfiato per mancanza di ossigeno”. “Il mioin un milione di pezzi. Non ci sono parole sufficienti per descrivere il dolore che la mia famiglia sta provando in questo momento. Aveva appena compiuto 9due settimane fa. Era pieno di vita, energico, amorevole”. Un messaggio lasciato sulla pagina di Go found me, dove pochi giorni fa era partita una raccolta fondi per aiutare la famiglia del piccolo a sostenere le cure mediche. Cure costose e che senza la adeguata copertura assicurativa in pochi possono permettersi. Ancora meno perché, in molti casi, le polizze non coprono i pazienti colpiti da ...