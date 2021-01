La Polonia sta tornando nel Medioevo: le urla delle donne (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vedere una nazione ripiombare nell’oscurantismo fa molto male. In Polonia, le donne sono scese in piazza e con loro tutta la libertà In Polonia, le proteste non si sono mai fermate. È dal 22 Ottobre che le donne polacche urlano il loro dissenso per la legge contro l’aborto. Una legge che fa ripiombare lo stato, membro dell’Unione Europea, in uno stato di oscurantismo ai limiti dell’assurdo. Marta Lempart, ideatrice del movimento Women’s Strike, ha suscitato un moto di rabbia nei confronti delle leggi emanate dal Governo; ora in tutta Europa si parla di questo movimento come simbolo di libertà e della lotta per i diritti delle donne. Il caso Oggi è attesa in tutta la Polonia una mobilitazione nazionale per protestare nei ... Leggi su zon (Di venerdì 29 gennaio 2021) Vedere una nazione ripiombare nell’oscurantismo fa molto male. In, lesono scese in piazza e con loro tutta la libertà In, le proteste non si sono mai fermate. È dal 22 Ottobre che lepolaccheno il loro dissenso per la legge contro l’aborto. Una legge che fa ripiombare lo stato, membro dell’Unione Europea, in uno stato di oscurantismo ai limiti dell’assurdo. Marta Lempart, ideatrice del movimento Women’s Strike, ha suscitato un moto di rabbia nei confrontileggi emanate dal Governo; ora in tutta Europa si parla di questo movimento come simbolo di libertà e della lotta per i diritti. Il caso Oggi è attesa in tutta launa mobilitazione nazionale per protestare nei ...

