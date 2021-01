Il "sistema" ora irrita le toghe: "Palamara dileggia la magistratura" (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federico Garau magistratura indipendente chiede un rapido accertamento della veridicità dei fatti, mentre l'Anm respinge le accuse e parla di "affresco che reca un grave torto alla realtà" Continua a far discutere il contenuto de "Il sistema", libro intervista a Luca Palamara scritto da Alessandro Sallusti. E lo fa soprattutto all'interno del mondo delle toghe, letteralmente in subbuglio a causa delle rivelazioni fatte dall'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A chiedere un "rapidissimo accertamento della veridicità dei fatti narrati" è, ad esempio, magistratura Indipendente. "Da lunghi mesi assistiamo alla pubblicazione delle chat di Luca Palamara che coinvolgono direttamente soggetti a vario titolo impegnati nella vita associativa e nelle istituzioni ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 29 gennaio 2021) Federico Garauindipendente chiede un rapido accertamento della veridicità dei fatti, mentre l'Anm respinge le accuse e parla di "affresco che reca un grave torto alla realtà" Continua a far discutere il contenuto de "Il", libro intervista a Lucascritto da Alessandro Sallusti. E lo fa soprattutto all'interno del mondo delle, letteralmente in subbuglio a causa delle rivelazioni fatte dall'ex presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A chiedere un "rapidissimo accertamento della veridicità dei fatti narrati" è, ad esempio,Indipendente. "Da lunghi mesi assistiamo alla pubblicazione delle chat di Lucache coinvolgono direttamente soggetti a vario titolo impegnati nella vita associativa e nelle istituzioni ...

