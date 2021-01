Halo Infinite è praticamente quasi finito! Il team al lavoro su correzioni di bug e miglioramenti generali

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da 343 Industries, tutti i contenuti di lancio disono terminati ed ilora sta lavorando alla correzione di bug e all'ottimizzazione generale del gioco in vista del suo lancio che avverrà entro la fine dell'anno. In un post sul blog, Quinn DelHoyo di 343 ha confermato che il suo- ilsandbox - è attualmente "super impegnato" a correggere bug e migliorare l'esperienza. Anche se tutti i contenuti di lancio disono terminati, DelHoyo ha sottolineato che lo studio ha ancora moltoda fare per ottenere effettivamente il contenuto in forma per il lancio. "Abbiamo tutti risolto bug sui nostri contenuti di lancio e implementato elementi disponibili per gli aggiornamenti futuri, come ...