Google Messaggi diventa smart e suggerisce gli eventi da aggiungere al calendario (Di venerdì 29 gennaio 2021) I suggerimenti contestuali in Google Messaggi non sono una novità: l’app infatti può già offrire adesivi, consigli di Google Assistant, risposte intelligenti e alcune azioni mentre si parla con i contatti ed è proprio quest’ultima abilità che ora sarà ulteriormente migliorata. Tra le nuove azioni, infatti, Messaggi può ora proporre l’aggiunta di un evento al calendario quando in una chat si menziona ad esempio una data o un orario specifici, ma ultimamente sono stati avvistati nuovi e più numerosi suggerimenti. Per vedere le nuove funzioni bisogna aver abilitato le azioni suggerite nei Messaggi (da Impostazioni dell’app > Suggerimenti in chat). Il tasto Crea Evento consentirà di passare rapidamente a un evento Google Calendar precompilato con la data, l’ora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 29 gennaio 2021) I suggerimenti contestuali innon sono una novità: l’app infatti può già offrire adesivi, consigli diAssistant, risposte intelligenti e alcune azioni mentre si parla con i contatti ed è proprio quest’ultima abilità che ora sarà ulteriormente migliorata. Tra le nuove azioni, infatti,può ora proporre l’aggiunta di un evento alquando in una chat si menziona ad esempio una data o un orario specifici, ma ultimamente sono stati avvistati nuovi e più numerosi suggerimenti. Per vedere le nuove funzioni bisogna aver abilitato le azioni suggerite nei(da Impostazioni dell’app > Suggerimenti in chat). Il tasto Crea Evento consentirà di passare rapidamente a un eventoCalendar precompilato con la data, l’ora ...

Noovyis : (Google Messaggi diventa smart e suggerisce gli eventi da aggiungere al calendario) Playhitmusic -… - ManuFiku : Lascio qui il link per chi vuole approfondire - infoitscienza : Google Messaggi si aggiorna e ora suggerisce anche quando fissare degli eventi (foto e download apk) - cellicom : Google Messaggi adesso suggerisce di creare eventi in calendario - andreazenatti93 : RT @TuttoAndroid: Google Messaggi adesso suggerisce di creare eventi in calendario -

Ultime Notizie dalla rete : Google Messaggi App Clubhouse, come funziona il nuovo social dei messaggi vocali

Clubhouse è stato fondato ad aprile 2020 da Paul Davison e Rohan Seth, entrambi con un passato tech alle spalle (Pinterest e Google). Ad apprezzarlo saranno soprattutto gli amanti dei messaggi vocali:...

Tutti i rischi dei marketplace

... si consiglia di: clonare questo Google Sheet contenente la lista integrale; dare un voto da 1 a 5 ... Uno dei modi più utilizzati è quello di creare un'esperienza utente chiara, con messaggi precisi di ...

Google Messaggi diventa smart e suggerisce gli eventi da aggiungere al calendario Il Fatto Quotidiano iOS: ecco perché un malware ricevuto via messaggio non potrà attaccare il sistema

BlastDoor è un nuovo sistema di sicurezza messo a punto da Apple per iOS 14 per proteggere da attacchi via messaggio ...

App Clubhouse, come funziona il nuovo social dei messaggi vocali

Spopola anche in Italia una nuova piattaforma social tutta dedicata agli audio e organizzata in stanze tematiche. Con oltre due milioni di utenti dichiarati, è disponibile solo per Apple al momento Ni ...

Clubhouse è stato fondato ad aprile 2020 da Paul Davison e Rohan Seth, entrambi con un passato tech alle spalle (Pinterest e). Ad apprezzarlo saranno soprattutto gli amanti deivocali:...... si consiglia di: clonare questoSheet contenente la lista integrale; dare un voto da 1 a 5 ... Uno dei modi più utilizzati è quello di creare un'esperienza utente chiara, conprecisi di ...BlastDoor è un nuovo sistema di sicurezza messo a punto da Apple per iOS 14 per proteggere da attacchi via messaggio ...Spopola anche in Italia una nuova piattaforma social tutta dedicata agli audio e organizzata in stanze tematiche. Con oltre due milioni di utenti dichiarati, è disponibile solo per Apple al momento Ni ...