Gabriel Garko in ospedale con la flebo: “Va tutto bene” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gabriel Garko ha fatto preoccupare non poco i suoi fan con la Storia pubblicata su Instagram. L’attore si trovava in una stanza d’ospedale con una flebo che spunta dal braccio. Garko ha rassicurato i fan sul suo stato di salute, ma non ha chiarito le cause di questa emergenza. Gabriel Garko in ospedale L’attore ha informato i suoi follower su Instagram di quello che a prima vista è un problema di salute. Nella Storia Gabriel Garko si mostra seduto in un ambulatorio, con una flebo attaccata al braccio. “Oggi flebo, ma va tutto bene“, rassicura l’attore, non specificando però le cause che lo hanno portato lì. La Storia su Instagram. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 29 gennaio 2021)ha fatto preoccupare non poco i suoi fan con la Storia pubblicata su Instagram. L’attore si trovava in una stanza d’con unache spunta dal braccio.ha rassicurato i fan sul suo stato di salute, ma non ha chiarito le cause di questa emergenza.inL’attore ha informato i suoi follower su Instagram di quello che a prima vista è un problema di salute. Nella Storiasi mostra seduto in un ambulatorio, con unaattaccata al braccio. “Oggi, ma va“, rassicura l’attore, non specificando però le cause che lo hanno portato lì. La Storia su Instagram. ...

icarvsplume : Per me è Gabriel Garko, non so perché ma ho questa sensazione #IlCantanteMascherato - zazoomblog : Gabriel Garko in ospedale: come sta l’attore e cosa è successo - #Gabriel #Garko #ospedale: #l’attore - Giusy91894775 : @roshmallow1 @NomeOtro Deve seguire la sua felicità ,non é un caso quando Gabriel Garko fece coming aout in tv dava… - Notiziedi_it : Gabriel Garko in ospedale con la flebo: “Va tutto bene” - Sofycotta : @TheUkraineYana @solendi8 Gabriel garko? Massimiliano? -