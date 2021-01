Esibizione Adelaide 2021 | Nadal supera Thiem in due set

Leggi su sportface

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Non ha deluso le aspettative la sfida tra Rafae Dominic, andata in scena adper l’“A Day at the Drive“. Il match, terminato con il punteggio di 7-5 6-4 in favore dello spagnolo, ha regalato spettacolo e per lunghi tratti non è sembrato un’. Nonostante l’intensità non sia stata altissima, i due giocatori hanno dato l’impressione di essere piuttosto attaccati al punto ed hanno dato vita ad un’ora e venticinque di gioco che ha entusiasmato i tanti spettatori presenti. Nel primo set l’austriaco ha avuto svariate occasioni ma non ha sfruttato due palle break, venendo punito dal suo avversario nell’undicesimo gioco. La seconda frazione ha invece vistopiù motivato e determinato a portare a casa la vittoria, maturata non senza difficoltà ma ...