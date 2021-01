Da Renzi no a Conte, sì a un mandato esplorativo (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – E’ stato il premier Giuseppe Conte a chiamare Matteo Renzi. Renzi, a quanto si apprende da fonti di Italia viva, gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui. E come detto a Mattarella “noi non siamo ancora disponibili all’ incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del Presidente“. In sostanza se c’è maggioranza, Pd e Cinquestelle devono chiedere l’impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti. No ad un incarico a Conte ora, si’ a un mandato esplorativo. Leggi su dire (Di venerdì 29 gennaio 2021) ROMA – E’ stato il premier Giuseppe Conte a chiamare Matteo Renzi. Renzi, a quanto si apprende da fonti di Italia viva, gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui. E come detto a Mattarella “noi non siamo ancora disponibili all’ incarico a Conte. Prima di tutto c’è da chiarire politicamente se c’è la maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene un governo del Presidente“. In sostanza se c’è maggioranza, Pd e Cinquestelle devono chiedere l’impegno di Italia Viva. E allora si discute sui contenuti. No ad un incarico a Conte ora, si’ a un mandato esplorativo.

