Cristiano, c'è la tua vittima preferita: la Samp è la rivale giusta per riaccendersi (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli esami non finiscono mai, neanche per il capocannoniere. Contro la Sampdoria Cristiano Ronaldo rischia di restare senza segnare per la terza partita di fila in campionato, come non gli succede ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 29 gennaio 2021) Gli esami non finiscono mai, neanche per il capocannoniere. Contro ladoriaRonaldo rischia di restare senza segnare per la terza partita di fila in campionato, come non gli succede ...

