Covid, pugno duro di Razza contro i 'furbetti' del vaccino: 'Non avranno la seconda dose' (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ritardi sui vaccini anti Covid, Musumeci: 'Requisire fiale delle multinazionali' 24 gennaio 2021 Coronavirus, oltre 98 mila siciliani vaccinati: slitta la somministrazione agli over 80 25 gennaio 2021 ... Leggi su palermotoday (Di venerdì 29 gennaio 2021) Ritardi sui vaccini anti, Musumeci: 'Requisire fiale delle multinazionali' 24 gennaio 2021 Coronavirus, oltre 98 mila siciliani vaccinati: slitta la somministrazione agli over 80 25 gennaio 2021 ...

ag_notizie : Covid, pugno duro di Razza contro i 'furbetti' del vaccino: 'Non avranno la seconda dose' - PalermoToday : Covid, pugno duro di Razza contro i 'furbetti' del vaccino: 'Non avranno la seconda dose' - live_palermo : In Sicilia pugno duro con i 'furbetti' del vaccino: niente seconda dose - Andrea1975_ : @nzingaretti Facci vedere il pugno alzato dei tuoi ora, non pensare che i compagni siano migliori dei camerati, fan… - dettocappe : RT @sirwhitfield: Le battute transfobiche sulla variante brasiliana del COVID sono divertenti quanto un pugno sui denti. Ignoranti di merda. -