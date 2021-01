Arsenal | Arteta | “Odegaard fa al caso nostro Vedremo se riuscirà ad adattarsi”

(Di venerdì 29 gennaio 2021) L'allenatore dell'Mikelha parlato a Time del possibile futuro di, centrocampista del Real Madrid arrivato a Londra nel corso della sessione di mercato invernale: "Ha sicuramente tutte le qualità e le caratteristiche che fanno al. Ora rimangono da capire solo due cose: il modo in cui si adatterà algioco e l'impatto che potrà avere sulla nostra squadra. Seconda cosa, cosa penserà di fare il Real Madrid e il giocatore, perché appartiene ai blancos, ma anche il giocatore ha voce in capitolo".caption id="attachment 1071225" align="alignnone" width="3000", getty/caption ITA Sport Press.

