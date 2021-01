Arcuri annuncia un taglio del 20% dei vaccini di Moderna (Di venerdì 29 gennaio 2021) Doccia fredda per il responsabile dell’emergenza Covid, a cui l’azienda farmaceutica Moderna ha annunciato un taglio del 20% per la settimana dell’8 febbraio. “Il nostro sconforto aumenta”, ha detto Domenico Arcuri. Vaccino Moderna: ancora tagli sulle forniture Dopo l’annuncio di Pfizer e quello di AstraZeneca, anche Moderna annuncia oggi ritardi nella consegna delle dosi vaccinali. L’annuncio è stato dato dal commissario Arcuri stesso, in conferenza stampa: “Poco fa Moderna ci ha avvisato che per la settimana del 8 febbraio invieranno 132.000 dosi invece delle preventivate 166.000, il 20% in meno”. “E’ molto difficile iniziare una campagna di vaccinazione di massa, se non ci sono i vaccini”, ha commentato ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 29 gennaio 2021) Doccia fredda per il responsabile dell’emergenza Covid, a cui l’azienda farmaceuticahato undel 20% per la settimana dell’8 febbraio. “Il nostro sconforto aumenta”, ha detto Domenico. Vaccino: ancora tagli sulle forniture Dopo l’annuncio di Pfizer e quello di AstraZeneca, ancheoggi ritardi nella consegna delle dosi vaccinali. L’annuncio è stato dato dal commissariostesso, in conferenza stampa: “Poco faci ha avvisato che per la settimana del 8 febbraio invieranno 132.000 dosi invece delle preventivate 166.000, il 20% in meno”. “E’ molto difficile iniziare una campagna di vaccinazione di massa, se non ci sono i”, ha commentato ...

