Animal Crossing New Horizons | Mr Resetti | l' amata-odiata talpa dei giochi classici è tornata più o meno

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Il free update 1.7.0 di: Newporta con sé alcune novità: tra queste il ritorno dell'amato Mr, anche se in modo inaspettato. Gli appassionati di vecchia data del titolo Nintendo sicuramente ricorderanno Mr, il personaggio ideato da Nintendo per "rimproverare" i giocatori che resettavano la partita quando qualcosa non andava per il verso giusto. La bizzarra ed esilarantenon è stata considerata per il cast di personaggi di New, principalmente perché, data la presenza dell'autosave, non avrebbe avuto modo di splendere nel suo ruolo distintivo. Leggi altro...

Eccovi quindi un resoconto dei vincitori nelle tredici categorie previste nella premiazione: Game of the Year - Hades Best Kids Game -: New Horizons Best Mobile Game - Genshin Impact ...[NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 92,793 (1,710,394) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 36,489 (2,273,887) [NSW]: New Horizons ...Il free update 1.7.0 di Animal Crossing: New Horizons porta con sé alcune novità: tra queste il ritorno dell'amato Mr Resetti, anche se in modo inaspettato.Nintendo ha finalmente rilasciato un nuovo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons, aggiungendo tanti nuovi oggetti ed eventi per prepararci alla festa più colorata dell'anno: il Carnevale! An ...