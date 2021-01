Amadeus ha scelto lei: l’ex di Briatore sbarca all’Ariston (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il direttore artistico e conduttore de Il Festival di Sanremo Amadeus ha annunciato una delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco. Si tratta della supermodella ed ex compagna di Flavio Briatore. Naomi Campell al Festival Di Sanremo 2021 Mentre continua il braccio di ferro tra Viale Mazzini e il Ministero della Salute per il via libera del pubblico in sala, continua l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo 2021.Il direttore artistico e conduttore Amadeus ha infatti annunciato uno dei nomi che saranno con lui sul palco dell’Ariston. Si tratta di Naomi Campbell, supermodella e volto notissimo nel nostro Paese, nonché ex compagna dell’imprenditore Flavio Briatore. Si tratta di un altro grande nome tra quelli già annunciati come co-conduttrici e ospiti fissi. Amadeus ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Il direttore artistico e conduttore de Il Festival di Sanremoha annunciato una delle co-conduttrici che lo affiancheranno sul palco. Si tratta della supermodella ed ex compagna di Flavio. Naomi Campell al Festival Di Sanremo 2021 Mentre continua il braccio di ferro tra Viale Mazzini e il Ministero della Salute per il via libera del pubblico in sala, continua l’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo 2021.Il direttore artistico e conduttoreha infatti annunciato uno dei nomi che saranno con lui sul palco dell’Ariston. Si tratta di Naomi Campbell, supermodella e volto notissimo nel nostro Paese, nonché ex compagna dell’imprenditore Flavio. Si tratta di un altro grande nome tra quelli già annunciati come co-conduttrici e ospiti fissi....

