Zona arancione, quali negozi restano aperti e secondo quali regole (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dai supermercati ai negozi di vestiti, dalle concessionarie di automobili ai parrucchieri, nella Zona arancione ogni esercizio commerciale resta aperto e può svolgere la propria attività. A differenza di bar e ristoranti che dovranno restare chiusi al pubblico (e fornire solo un servizio di asporto o di delivery), l’ultimo Dpcm inserisce tra le attività consentite lo shopping al dettaglio anche di beni non essenziali. Via libera anche a librerie, barbieri, lavanderie, centri estetici, profumerie e negozi di cosmetica. Il testo mette nero su bianco comunque alcune regole che gli esercenti e i commercianti dovranno rispettare per non violare la norme anti Coronavirus. Le regole per gli esercizi commerciali Come spiegato nelle Faq del governo, non sono previste limitazioni alle ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dai supermercati aidi vestiti, dalle concessionarie di automobili ai parrucchieri, nellaogni esercizio commerciale resta aperto e può svolgere la propria attività. A differenza di bar e ristoranti che dovranno restare chiusi al pubblico (e fornire solo un servizio di asporto o di delivery), l’ultimo Dpcm inserisce tra le attività consentite lo shopping al dettaglio anche di beni non essenziali. Via libera anche a librerie, barbieri, lavanderie, centri estetici, profumerie edi cosmetica. Il testo mette nero su bianco comunque alcuneche gli esercenti e i commercianti dovranno rispettare per non violare la norme anti Coronavirus. Leper gli esercizi commerciali Come spiegato nelle Faq del governo, non sono previste limitazioni alle ...

TuttoMercatoWeb : La Juve vince, ma è polemica per CR7: a Courmayeur con Georgina, viola la zona arancione - capuanogio : #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere u… - frankiehinrgmc : • L comunica un Rt sbagliato • G la mette in zona rossa • L protesta • L corregge i dati • G la mette in zona aranc… - Consuelo_Motta : RT @capuanogio: #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere usciti da… - ElTrattore : RT @capuanogio: #Ronaldo e Georgina non sono stati multati ieri, ma la sanzione potrebbe arrivare nei prossimi giorni, per essere usciti da… -