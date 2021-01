Torna Il cantante mascherato con unpool d' investigatori

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Lupo, Giraffa, Tigre azzurra, Pecorella, Pappagallo, Gatto, Baby alieno, Farfalla e Orsetto, i nove personaggi sotto cui si celano le famose identità del mondo dello spettacolo, che da domani per cinque...

infoitcultura : Rai1, torna ‘Il Cantante Mascherato’. Carlucci: “Stupiremo il pubblico” - ilgiornale : La prima edizione nell'epoca delle mascherine. In giuria anche Patty Pravo - L_CdM : RT @IlCantanteRai1: .@milly_carlucci, indovina un po'..? ?? C'è qualcuno che dorme da giorni nei giardini dell'Auditorium Rai! @insinnaflav… - infoitcultura : Torna su Rai1 'Il Cantante Mascherato' - RAI Ufficio Stampa - infoitcultura : Francesco Facchinetti torna a Il cantante mascherato: “Siamo in sofferenza” -

Ultime Notizie dalla rete : Torna cantante

Milly Carlucci ha deciso di rispondere per le rime ad Alfonso Signorini, dopo che quest’ultimo ha accusato la Rai di aver schierato contro il suo ‘Grande Fratello Vip’ di tutto e di ...Selena Gomez ha annunciato l’uscita del suo primo EP in spagnolo “Revelación” Selena Gomez è pronta a pubblicare il suo primo EP interamente cantato in spagnolo! Il progetto si intitolerà "Revelación" ...