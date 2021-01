Stati Uniti, basket: crolla il canestro durante la partita, i giocatori salvi per un soffio (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, quello avvenuto durante una partita di basket a Birmingham, in Alabama (Stati Uniti). A seguito della schiacciata del giovane Keshawn Murphy, studente ... Leggi su leggo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia, quello avvenutounadia Birmingham, in Alabama (). A seguito della schiacciata del giovane Keshawn Murphy, studente ...

