Sondaggi | un italiano su due boccia Conte Che precipita per popolarità Si deve voltare pagina

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo le dimissioni del premier, il 48 per cento degli italiani dà un giudizio è negativo sul governo. L’istituto Demopolis per il Otto e mezzo ha chiesto una valutazione sui 16 mesi delbis. Che non raggiunge la sufficienza. A promuovere l’operato dell’esecutivo è il 41% dei cittadini, mentre per il 48% il giudizio è negativo. Il 44% è invece lapersonale del premier.to letteralmente negli ultimi mesi.o Otto e mezzo: 1su 2La metà dei cittadini non vuole sentire più parlare di un esecutivo guidato dall’avvocato. Quanto alla graduatoria dei ministri al primo posto gli italiani mettono il ministro della Salute Roberto Speranza con il 36 per cento. L’attivismo sulla pandemia e il contrasto ...