Scuola: occupare non è reato afferma la Procura di Roma. Il Prefetto detta le regole sull’uso dei bus (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo aver denunciato la ‘condotta’ degli studenti che, occupando gli istituti avrebbero commesso un reato, tale da motivare l’intervento degli agenti in tenuta antisommossa, sia la Prefettura che i Presidi, hanno dovuto incassare quanto stabilito dalla Procura di Roma la quale (contrariamente al reato di interruzione di servizio pubblico, configurato dalla Cassazione), ha stabilito che occupare la Scuola non è un reato in quanto, sebbene sia frutto di una scelta ‘unilaterale ed autonoma’, l’occupazione è comunque una protesta legittima perché, come stabilisce la Costituzione, ‘manifestare è un diritto’. Dunque, che sia per un solo giorno,/ o per settimane, la Procura procederà all’archiviazione. Piuttosto, il nodo è come avviene l’occupazione: se è ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 gennaio 2021) Dopo aver denunciato la ‘condotta’ degli studenti che, occupando gli istituti avrebbero commesso un, tale da motivare l’intervento degli agenti in tenuta antisommossa, sia la Prefettura che i Presidi, hanno dovuto incassare quanto stabilito dalladila quale (contrariamente aldi interruzione di servizio pubblico, configurato dalla Cassazione), ha stabilito chelanon è unin quanto, sebbene sia frutto di una scelta ‘unilaterale ed autonoma’, l’occupazione è comunque una protesta legittima perché, come stabilisce la Costituzione, ‘manifestare è un diritto’. Dunque, che sia per un solo giorno,/ o per settimane, laprocederà all’archiviazione. Piuttosto, il nodo è come avviene l’occupazione: se è ...

