Piano pandemico | i pm di Bergamo ascoltano Speranza a Roma

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 28 gennaio 2021) I pm disono aper ascoltare il Ministro della Salute, Roberto, il presidente dell'istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza Coronavirus, Agostino Miozzo, come persone informate dei fatti sulle criticità nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Nel mirino dei magistrati diretti dal procuratore Antonio Chiappani è finito il mancato aggiornamento delnazionale che, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, risale al 2006 e che nel 2017 non venne aggiornato se non attraverso un copia e incolla di parti del documento precedente.In particolare i pm intendono condurre una serie di approfondimenti investigativi per verificare se i protocolli antinfluenzali e antivirali previsti dal ...