Napoli, Giuntoli su Gattuso: 'Non abbiamo mai perso la compattezza' (Di giovedì 28 gennaio 2021) Napoli - Il direttere sportivo del Napoli , Cristiano Giuntoli , ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dall'inizio della partita di Coppa Italia contro lo Spezia: " Le partite sono tutte ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 28 gennaio 2021)- Il direttere sportivo del, Cristiano, ha parlato ai microfoni della Rai a pochi minuti dall'inizio della partita di Coppa Italia contro lo Spezia: " Le partite sono tutte ...

tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - junews24com : Giuntoli: «Napoli campione in carica di Coppa, contenti di Gattuso» - - tuttosport : #Napoli, #Giuntoli su #Gattuso: 'Ritrovata la compattezza? Mai persa' ?? - CorSport : #Napoli, #Giuntoli su #Gattuso: 'Non abbiamo mai perso la compattezza' - sportli26181512 : #Napoli, Giuntoli su Gattuso: 'Non abbiamo mai perso la compattezza': Il direttore sportivo del club azzurro parla… -