Napoli, finti poveri e camorristi con il reddito di cittadinanza: sequestri per oltre 1 milione (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono oltre 500 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Napoli, Napoli Nord, Nola e Torre Annunziata che in queste ore stanno eseguendo perquisizioni e sequestri per oltre 1.000.000 di euro nei confronti di soggetti, tutti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, che hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza. Le perquisizioni andranno avanti per il resto della giornata tra i quartieri di Napoli e numerosi comuni della città metropolitana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono500 i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di, coordinati dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali diNord, Nola e Torre Annunziata che in queste ore stanno eseguendo perquisizioni eper1.000.000 di euro nei confronti di soggetti, tutti condannati per il reato di associazione di tipo mafioso, che hanno falsamente autocertificato i requisiti per ottenere ildi. Le perquisizioni andranno avanti per il resto della giornata tra i quartieri die numerosi comuni della città metropolitana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Guidorizzi82 : Come mai i Cojoni finti tifosi cioè i critici e i gobbacci non fanno notare che la Spal è una squadra di serie B co… - AlessiaAccurso : RT @moggifake: Arbitro #Valeri. 28 direzioni della juve in #SerieA: solo un ?? alla juve, 7 agli avversari. In #CoppaItalia, indimenticabile… - robypec75 : RT @moggifake: Arbitro #Valeri. 28 direzioni della juve in #SerieA: solo un ?? alla juve, 7 agli avversari. In #CoppaItalia, indimenticabile… - altatens9 : @Larabrusi In quella TV sono tutti tifosi della giuve e della nuovagiuve poi ci sono i finti tifosi del Milan Napoli Atalanta Roma ecc.ecc. - ArsenicoLupin4 : RT @moggifake: Arbitro #Valeri. 28 direzioni della juve in #SerieA: solo un ?? alla juve, 7 agli avversari. In #CoppaItalia, indimenticabile… -