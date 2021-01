MiniGP World Series | FIM | Dorna e Ohvale preparano la strada verso la MotoGP

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Road to, ovvero,che porta direttamente alla classe Regina a due ruote. Il progetto è nato dalla collaborazione tra FIM., per una FIM, riassumibile ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: FIM MiniGP World Series, Road to MotoGP - - motograndprixit : FIM MiniGP World Series, Road to MotoGP - - FTraiettoria : FIM e Dorna lanciano la MiniGP World Series con Pirelli e Ohvale - n_a_m_i_h_e_i_ : RT @gponedotcom: Cercasi nuovi Marquez: nasce la FIM MiniGP World Series: Dedicata ai piloti fra i 10 e 14 anni, si correrà con moto Ohvale… - quadrimeister : RT @gponedotcom: Cercasi nuovi Marquez: nasce la FIM MiniGP World Series: Dedicata ai piloti fra i 10 e 14 anni, si correrà con moto Ohvale… -

Ultime Notizie dalla rete : MiniGP World

MotoGP Italy

La FIM presenta la nuova MiniGP, un programma che farà parte del Road to MotoGP™, in collaborazione con Dorna Sports ...La FIM e la Dorna Sports sono lieti di annunciare un nuovo progetto del "Road to MotoGP": la FIM MiniGP World Series. Unificando e standardizzando le line guida per le competizioni MiniGP di tutto il ...