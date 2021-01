Mascherina in classe, si può abbassare se l’alunno è in difficoltà e manca il saturimetro (Di giovedì 28 gennaio 2021) In caso di affaticamento respiratorio dell'alunno, è possibile far abbassare la Mascherina durante la lezione, specialmente se in mancanza di una costante verificabilità con un “saturimetro”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 gennaio 2021) In caso di affaticamento respiratorio dell'alunno, è possibile farladurante la lezione, specialmente se innza di una costante verificabilità con un “”. L'articolo .

zazoomblog : Mascherina in classe si può abbassare se l’alunno è in difficoltà e manca il saturimetro - #Mascherina #classe… - LeoZullo88 : @bon1z La so mette! Comunque basta, lo dico: questo atteggiamento é un contributo al prolungamento della pandemia.… - bon1z : se non c’è prova che serva, e nemmeno c’è prova che non serva, che si fa? I giudici entrano in classe. 'La masche… - Karm3nB : RT @Giandom84354994: Capito? Hanno palesemente ammesso che si doveva fare solo perché lo dicevano loro. Nessuna prova scientifica Zero http… - no3n2a : RT @danteguest1: SULLA MASCHERINA A SCUOLA... Consiglio di stato: il governo non ha fornito elementi a sostegno della validità scientifica… -