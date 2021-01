LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic in DIRETTA: prime due regate della semifinale! (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione delle regate – I nuovi foil di Luna Rossa – Le novità di American Magic – Le previsioni meteo – Il programma della semifinale – L’intervista a Pelaschier – L’intervista a Chieffi – Video Luna Rossa – Video splashdown American Magic Buonanotte e ben venuti alla DIRETTA LIVE di Luna Rossa-American Magic, semifinale della Prada Cup. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) andranno in scena le prime due regate di questo vibrante sconto diretto tra gli italiani e gli ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle– I nuovi foil di– Le novità di– Le previsioni meteo – Il programmasemifinale – L’intervista a Pelaschier – L’intervista a Chieffi – Video– Video splashdownBuonanotte e ben venuti alladi, semifinaleCup. Nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) andranno in scena leduedi questo vibrante sconto diretto tra gli italiani e gli ...

