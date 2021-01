Licei musicali e coreutici e scuole medie ad indirizzo musicale | le prove attitudinali si svolgeranno in presenza NOTA

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il Ministero ha fornito alcune indicazioni per l’organizzazione delledellesecondarie di primo grado con corsi ae deitramite unain cui spiega come talisiinin quanto "attività indifferibili". L'articolo .

SantiMarde : Licei Musicali....boccaccia mia non parlare ?????????? - effeerreaenneci : @PTrancassini linguaggio musicale è come dire italiano, matematica o scienze. Lo studio della musica implica, fra l… -

Ultime Notizie dalla rete : Licei musicali

Con un’offerta molto modesta è inevitabilmente bassa la domanda per il liceo a indirizzo Economico e sociale, Sportivo e Musicale che raccolgono rispettivamente il 2,2, lo 0,9 e lo 0,6 per cento delle ...I dati delle iscrizioni alle scuole superiori della Granda sono in linea con quelli regionali e nazionali. Il provveditore Furci: "La vera novità di quest'anno è stata la mancanza dei percorsi di orie ...