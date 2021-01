Le “rivelazioni” del Dipartimento di Stato americano sull’istituto di virologia di Wuhan non sono supportate da prove

Leggi su facta.news

(Di giovedì 28 gennaio 2021) Il 27 gennaio 2020 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un articolo pubblicato sul sito Affaritaliani.it e risalente al 16 gennaio 2021, intitolato “Trump: via segreto doc riservati Usa. Ricercatorimalati prima di epidemia” e sottotitolato “Diversi ricercatori del laboratorio disi sarebbero ammalati prima dell’epidemia. Anomalie gravi sui loro lavori online. Collaborano a ricerche militari”.L’articolo riporta il contenuto di un testo effettivamente pubblicato il 15 gennaio 2021 daldidegli Stati Uniti, intitolato “Fact Sheet: Attività all’Istituto didi” e presentato da Affaritaliani.it come un «documento desecretato». Questo documento deldiin realtà non è ...