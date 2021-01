La linea di Renzi: per ora no a incarico a Conte, prima un mandato esplorativo (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nessun incarico a Giuseppe Conte, almeno per adesso. Il leader di Italia Viva Matteo Renzi lo ha detto a chiare lettere al Capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso delle consultazioni. Pur non essendoci alcun veto personale, la questione - sostiene Renzi - è politica. prima bisogna verificare se c’è ancora una maggioranza e se Italia Viva ne fa parte, dal momento che soprattutto una parte dei 5Stelle avrebbe chiuso le porte: “E’ stato gettato fango su di noi”, va ripetendo l’ex premier. Renzi quindi avrebbe dato invece la disponibilità a un mandato esplorativo, poiché la prima strada da imboccare è quella di ricercare una maggioranza politica, maggioranza che potrebbe formarsi solo se i Pd e M5s tornassero sui loro passi e ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 28 gennaio 2021) Nessuna Giuseppe, almeno per adesso. Il leader di Italia Viva Matteolo ha detto a chiare lettere al Capo dello Stato Sergio Mattarella nel corso delle consultazioni. Pur non essendoci alcun veto personale, la questione - sostiene- è politica.bisogna verificare se c’è ancora una maggioranza e se Italia Viva ne fa parte, dal momento che soprattutto una parte dei 5Stelle avrebbe chiuso le porte: “E’ stato gettato fango su di noi”, va ripetendo l’ex premier.quindi avrebbe dato invece la disponibilità a un, poiché lastrada da imboccare è quella di ricercare una maggioranza politica, maggioranza che potrebbe formarsi solo se i Pd e M5s tornassero sui loro passi e ...

