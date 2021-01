Gregoretti, il gip a palazzo Chigi: nel mirino mail Salvini-Conte (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mauro Indelicato Il gip di Catania da Giuseppe Conte: il presidente del consiglio sarà ascoltato sul caso Gregoretti, la sua posizione viene ritenuta centrale per le decisioni che dovranno prendere i giudici su Matteo Salvini Non solo le consultazioni, la giornata odierna a Roma è importante anche sul fronte giudiziario. Questa mattina a palazzo Chigi è arrivato il Gup del tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, per sentire il presidente del consiglio Giuseppe Conte sul caso Gregoretti. Si tratta del processo che vede Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e abuso di ufficio, in quanto nell'estate del 2019 da ministro dell'Interno si è opposto allo sbarco di migranti a bordo della nave Gregoretti, il mezzo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 28 gennaio 2021) Mauro Indelicato Il gip di Catania da Giuseppe: il presidente del consiglio sarà ascoltato sul caso, la sua posizione viene ritenuta centrale per le decisioni che dovranno prendere i giudici su MatteoNon solo le consultazioni, la giornata odierna a Roma è importante anche sul fronte giudiziario. Questa mattina aè arrivato il Gup del tribunale di Catania, Nunzio Sarpietro, per sentire il presidente del consiglio Giuseppesul caso. Si tratta del processo che vede Matteoimputato per sequestro di persona e abuso di ufficio, in quanto nell'estate del 2019 da ministro dell'Interno si è opposto allo sbarco di migranti a bordo della nave, il mezzo ...

